Новый седан Geely Galaxy TT стал хитом в Китае: полный привод, 578 л.с. и 10 тыс. заказов за 15 минут. Цена топовой версии — 186 тыс. юаней (2,41 млн рублей)

Geely вывела на китайский рынок новый электрический Galaxy TT, и он сразу же стал хитом. По данным представителя бренда Geely Galaxy Уильяма Шаня, всего за 15 минут после начала продаж компания получила более 10 тыс. предварительных заказов.

Galaxy TT представлен в пяти версиях. Начальные заднеприводные варианты с запасом хода 640 км стоят 129 900, 139 900 и 149 900 юаней — около $19,3 тыс., $20,8 тыс. и $22,3 тыс. соответственно (примерно 1,69 млн, 1,82 млн и 1,95 млн рублей соответственно). Более дальнобойная версия с запасом хода 725 км оценена в 159 900 юаней — около $23,8 тыс. или 2,08 млн рублей. Флагманский полноприводный Galaxy TT Ultra стоит 185 900 юаней — примерно $27,7 тыс. или 2,41 млн рублей.

Galaxy TT — далеко не маленькая машина. Габариты составляют 4999 х 1919 х 1479 мм, колесная база — 2920 мм. Geely использовала тонкую тяговую батарею CATL и технологию CTB, при которой аккумулятор интегрируется в силовую структуру кузова. Это позволило увеличить пространство для пассажиров более чем на 30 мм.

Galaxy TT построен на 800-вольтовой электрической архитектуре и поддерживает быструю зарядку 6C. Заднеприводные модификации получили электромотор мощностью 245 кВт, или 333 л.с., с крутящим моментом 320 Нм. В зависимости от исполнения разгон с нуля до 100 км/ч занимает 6,5 или 7,2 секунды.

На вершине гаммы — Galaxy TT Ultra с двумя моторами и, соответственно, полным приводом. Общая мощность силовой установки составляет 578 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды. Galaxy TT Ultra оснащается литий-железо-фосфатной батареей емкостью 75,2 кВт·ч и способен проехать до 650 км по CLTC.