Электричество для миллиона домов в течение 60 лет: ABB и Rolls-Royce объединятся для создания серийных малых АЭС

Швейцарская ABB подписала меморандум о сотрудничестве с Rolls-Royce SMR для совместной работы над малыми модульными атомными реакторами. Компании изучат возможность применения систем автоматизации, электрификации, контрольно-измерительного оборудования и промышленных коммуникаций ABB в будущих серийных АЭС.

Ключевая особенность проекта Rolls-Royce SMR — максимальный перенос строительства с площадки на завод. Около 90% компонентов энергоблока планируется изготавливать и предварительно собирать в заводских условиях, после чего готовые модули доставлять на место и соединять в единую электростанцию.

Такой подход должен превратить строительство АЭС в серийное промышленное производство, сократить сроки реализации проектов, снизить риски и сделать стоимость новых станций более предсказуемой. ABB рассчитывает предложить для этой концепции решения сразу из нескольких своих технологических направлений.

Rolls-Royce SMR представляет собой водо-водяной реактор электрической мощностью 470 МВт. По расчетам разработчика, одного энергоблока достаточно для снабжения электричеством около миллиона британских домов, а расчетный срок службы установки составляет 60 лет.

Проект уже получил серьезную государственную поддержку. В июне 2025 года правительство Великобритании выбрало технологию Rolls-Royce SMR в качестве основы первой национальной программы малых модульных реакторов. Первые три энергоблока планируется построить на площадке Уилва в Северном Уэльсе, где в перспективе могут разместить до восьми реакторов.

Компания также активно продвигает технологию на международном рынке. Чешская энергетическая компания ČEZ выбрала реакторы Rolls-Royce SMR для проектов суммарной мощностью до 3 ГВт. Первый энергоблок планируется построить рядом с действующей АЭС «Темелин», а в дальнейшем новые реакторы могут заменить выводимые из эксплуатации угольные электростанции.

При этом нынешнее соглашение ABB и Rolls-Royce не предусматривает поставку конкретного оборудования. На первом этапе партнеры определят, какие технологии швейцарской компании наиболее эффективно интегрировать в серийные модульные энергоблоки.

Для ABB это уже не первый проект в сфере SMR. Компания также сотрудничает со шведской Blykalla, разрабатывающей малые реакторы со свинцовым теплоносителем.