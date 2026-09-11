«Яндекс Фабрика» выпустила линейку техники Tuvio Prime с «Умным домом с Алисой» и не только

«Яндекс Фабрика», производственное направление Яндекса, расширила ассортимент товаров, предлагаемых под собственной торговой маркой Tuvio. В линейку Prime вошли более 60 моделей бытовой техники в девяти категориях. В неё включены как новые устройства, так и ранее выпущенные модели с наиболее современными возможностями.

Среди новинок — холодильники с регулируемой температурой нижней камеры от −20 до +5 °C. Благодаря этому отделение можно использовать как морозильную или холодильную зону. Индукционные панели получили объединяемые зоны нагрева, распознавание посуды разных размеров и интеграцию с «Умным домом с Алисой». Две модели также оснащены встроенной вытяжкой.

В линейку вошли посудомоечные машины с форсунками для высоких стаканов и бутылок, самоочищающимся фильтром и автоматической подачей моющего средства. В одной из моделей нижняя корзина поднимается для более удобной загрузки. Стиральные и стирально-сушильные машины получили автодозировку, инверторный двигатель и прямой привод.

Для всех устройств Prime разработан единый дизайн с тонкими рамками, стеклянными или матовыми поверхностями и понятными обозначениями режимов. В Prime вошли также ранее представленные устройства с необычными для своих категорий функциями — например, фен-стайлер с восемью насадками и гриль с углублёнными панелями собственной разработки бренда. В дальнейшем Tuvio планирует расширять линейку, в том числе за счёт духовых шкафов.

Напомним, Tuvio — это бренд техники для дома от «Яндекс Фабрики». В ассортименте Tuvio — стиральные машины, телевизоры, пылесосы, кондиционеры и другая крупная, мелкая и встраиваемая бытовая техника.