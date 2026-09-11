«Авто.ру» покажет, как били машину: в отчётах появились фото повреждений

Команда «Авто.ру» добавила в «Отчёты Авто.ру» фотографии повреждений автомобилей, полученные во время страховых осмотров. Снимки предоставляются партнёром сервиса — компанией «Аудатэкс», которая более 20 лет формирует базу данных об оценке восстановительного ремонта.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok Источник изображения: Grok Imagine

Фотографии появились в разделе страховых случаев и позволяют оценить характер и масштаб повреждений, зафиксированных в истории автомобиля. Вместе со снимками в отчёте отображаются сведения о ДТП, степени повреждений, перечне пострадавших элементов, предполагаемой стоимости ремонта и размере страховой выплаты.

Таким образом, потенциальный покупатель может сравнить автомобили с похожей историей ремонта и понять, насколько серьёзными были повреждения — от небольших косметических дефектов до существенного кузовного ремонта.

Сейчас база «Аудатэкс» содержит сотни тысяч фотографий, а новые изображения добавляются после проведения соответствующих осмотров. В «Отчётах Авто.ру» снимки размещаются вместе с информацией о дате происшествия и расчёте восстановительных работ.

Новый раздел уже работает в тестовом режиме на сайте и в мобильном приложении «Авто.ру». Компания планирует дорабатывать его с учётом отзывов пользователей.