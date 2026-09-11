«Алиса AI» достигла исторического максимума: аудитория выросла в пять раз за год

В первую неделю сентября аудитория «Алиса AI» и число обращений к нейросети увеличились в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост оказался заметно выше обычных сезонных изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

С начала осени недельная аудитория сервиса достигла 41 млн пользователей. По сравнению с августом 2026 года среднесуточное число пользователей выросло на 40%.

Изменилась и тематика запросов. Доля обращений, связанных с образованием, почти утроилась относительно среднего показателя за июль и август и составила 14%. Запросов на перевод на другие языки стало на 48% больше, а интерес к промышленности и бизнесу вырос на 14%.

За последний год в «Алиса AI» появились ИИ-агенты «Исследовать», «Найти дешевле» и «Бронирование», а также математический репетитор для школьников. Пользователи получили доступ к ИИ-персонажам, генерации изображений и коротких видео, голосовому режиму «Поговорить» и персонализации. В июне компания также представила масштабное обновление моделей семейства Alice AI.