Мотор мощностью 550 Вт, 45 км на одной зарядке и управление со смартфона: представлен электросамокат Aotos M1

Складная конструкция и защита от воды

Бренд Aotos представил городской электросамокат M1 с 550-ваттным мотором и запасом хода 45 км. Новинка также получила защиту от брызг и управление основными функциями через мобильное приложение.

Самокат оснащен аккумулятором емкостью 10 А·ч при напряжении 36 В, уровень заряда батареи и расчетный запас хода отображаются на светодиодном дисплее на руле.

Электромотор мощностью 550 Вт позволяет развивать скорость до 32 км/ч (на рынках, где это разрешено, а для отдельных европейских стран максимальная скорость программно ограничена в соответствии с местными требованиями). Также заявлена способность преодолевать подъемы с уклоном до 15%.

Через Bluetooth M1 подключается к фирменному приложению. Со смартфона можно заблокировать или разблокировать самокат, проверить заряд аккумулятора и оставшийся пробег, выбрать режим движения и посмотреть общий пройденный километраж.

Aotos M1 получил 8,5-дюймовые резиновые шины, которым не страшны обычные проколы. Спереди — барабанный тормоз, он сочетается с электронным тормозом на заднем колесе.

Корпус защищен по стандарту IPX5. Складная рулевая стойка упрощает хранение и перевозку.

Стоимость Aotos M1 и сроки начала продаж пока не раскрыты.