Интернет и мобильная сеть с высоты 20 километров: стратосферный дирижабль Sceye пролетел 30 тысяч километров и успешно раздал мобильную связь

Американская Sceye успешно завершила испытания стратосферной платформы HAPS, которая может работать одновременно как гигантская сотовая вышка и воздушный дата-центр. За время миссии аппарат преодолел почти 30 тыс. км, совершив перелет из Нью-Мексико в Японию и обратно.

Миссия Service Test 1 (ST1) стартовала 9 августа 2026 года. Спустя 13 дней платформа достигла Японии, где совместно с оператором SoftBank прошла серия испытаний. 4 сентября HAPS вернулась в воздушное пространство США, а уже на следующий день прибыла в район штаб-квартиры Sceye в штате Нью-Мексико. После финальных проверок аппарат был планово посажен.

Главной задачей испытаний стала проверка системы SceyeCELL — полноценной базовой станции мобильной связи. Из стратосферы она обеспечивала широкополосное подключение через сеть SoftBank напрямую для обычных, немодифицированных смартфонов. По оценке компании, одна такая платформа в будущем сможет покрывать территорию, для которой сегодня требуется около 500 наземных сотовых вышек.

Во время полета инженеры также протестировали экстренные вызовы, систему массового оповещения населения и связь с беспилотниками. В Sceye считают, что подобные платформы смогут стать важной частью будущей трехмерной телекоммуникационной инфраструктуры наряду с наземными сетями и спутниками.

Еще одной особенностью проекта стал воздушный дата-центр. На борту HAPS разместили сервер и элементы мобильного ядра сети — часть данных обрабатывалась прямо в стратосфере без передачи в удаленные облачные центры обработки.

Средняя задержка при такой схеме составила 68 мс. По данным Sceye и SoftBank, перенос вычислений на саму платформу позволил сократить время отклика более чем на 40% по сравнению с традиционной обработкой через облачные сервисы. Компании называют это первым успешным экспериментом, в котором мобильное ядро сети и веб-сервер полностью работали непосредственно на борту стратосферной платформы.

Sceye рассматривает HAPS как промежуточное звено между сотовыми вышками и спутниковыми группировками. Благодаря работе в стратосфере платформа находится значительно ближе к Земле, чем спутники, что позволяет одновременно снизить задержку и обеспечить гораздо большую зону покрытия, чем у традиционных наземных базовых станций.