Новая навигация вместо GPS, которая мощнее и устойчивее к помехам: TrustPoint заказала 40 спутников для создания альтернативы GPS

Американская TrustPoint переходит от испытаний альтернативной спутниковой навигации к созданию полноценной орбитальной группировки. Компания заключила соглашение с EnduroSat US на производство и интеграцию 40 спутников, которые будут передавать навигационные сигналы в C-диапазоне.

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Группировку развернут тремя последовательными партиями. Такой подход позволит анализировать работу первых аппаратов, вносить изменения в конструкцию следующих спутников и постепенно расширять возможности системы. Вместо собственного спутникового производства TrustPoint использует серийные платформы EnduroSat, но будет устанавливать на них свою навигационную полезную нагрузку.

Главное отличие системы от GPS и других традиционных навигационных систем — рабочие частоты и орбита. Спутники будут находиться на низкой околоземной орбите и передавать сигнал в диапазоне C, в то время как классические ГНСС используют диапазон L и средние околоземные орбиты.

По словам разработчиков, такая архитектура обеспечивает более мощный навигационный сигнал, повышает устойчивость к радиоэлектронным помехам и лучше работает в условиях многолучевого распространения радиоволн. Система создается резервный источник координат и точного времени, который сможет работать при глушении, подмене или недоступности традиционной спутниковой навигации.

Перед запуском серийной программы TrustPoint провела несколько орбитальных экспериментов. Были выведены три демонстрационных спутника, успешно испытаны передача навигационных сигналов C-диапазона и ретрансляция данных позиционирования, навигации и точного времени между Землей и космосом. Совместные испытания с Hexagon также подтвердили работоспособность системы в условиях активных электронных помех.