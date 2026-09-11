Недорогой Full HD-проектор с автоматической коррекцией, яркостью 600 CVIA-люмен и 120-дюймовой картинкой. Представлен Dangbei C5 Pro за 165 долларов

Он весит всего 2 кг

Dangbei представила в Китае компактный проектор C5 Pro. Новинка выводит изображение в разрешении Full HD с максимальной диагональю 120 дюймов и имеет функцию автоматической настройки проекции. Стоимость составляет 165 долларов.

Яркость составляет 600 CVIA-люмен, размер изображения — от 40 до 120 дюймов. В основе аппаратной платформы лежит SoC MT9, объем ОЗУ составляет 1 ГБ, флеш-памяти — 32 ГБ. Есть порт USB для подключения накопителей.

Dangbei C5 Pro поддерживает AirPlay, Miracast и DLNA, есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, порт HDMI 2.0. Автоматическая настройка изображения работает на основе модуля ToF. Мощность встроенного динамика составляет 10 Вт. Габариты устройства составляют 166 х 155,5 х 263 мм, масса — 2,05 кг.