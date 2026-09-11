Цены на NAND-память «выросли достаточно». Об этом заявил глава Kioxia и постановил не настаивать на повышении цен при переговорах

Возможно, цены на память уже достигли какого-то уровня, после которого больше не будут расти или хотя бы расти не так сильно. Как минимум глава компании Kioxia прямо заявил, что что цены на NAND-память «выросли достаточно».

Новый генеральный директор Kioxia Хироо Ота, возглавивший компанию в апреле, заявил о том, что он прямо попросил свои отделы продаж не настаивать на повышении цен при переговорах с рядом клиентов. Речь о продажах памяти для ЦОД, которые сейчас как раз и приносят производителям памяти львиную долю выручки. Отта заявил, что «даже у крупных компаний ограниченные бюджеты».

Правда, пока речь лишь о Kioxia, так что рано говорить о массовой заморозке цен на рынке. К тому же сама Kioxia недавно повысила цены память NAND на 70% в квартальном выражении.