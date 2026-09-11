Китайская SMIC почти догнала Samsung. Компания показала наибольший рост выручки среди лидеров рынка производства микросхем

Китайский гигант SMIC обошёл всех лидеров рынка по производству полупроводников по показателю роста выручки во втором квартале текущего года. В данном случае имеются в виду логические вычислительные чипы, и производство чипов памяти не учитывается.

Выручка SMIC за отчётный период составила 3 млрд долларов, что на 20% больше результата предыдущего квартала. Для сравнения, в десятке лидеров наибольший показатель роста после SMIC у VIS, и это лишь 13,8%.

SMIC сейчас является третьим по величине производителем чипов, причём отставание от Samsung довольно несущественное, так как корейский гигант нарастил выручку лишь на 1,8%, до 3,26 млрд. К слову, показатель роста у Samsung наихудший в десятке лидеров.

А вот до TSMC, конечно, всем далеко. Царь горы может похвастаться выручкой в 40,2 млрд долларов при росте 12,1%. То есть выручка TSMC в несколько раз превышает выручку всех остальных компаний в списке вместе взятых, и в итоге доля у TSMC достигает 72,5%.