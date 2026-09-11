Micron выплатит сотрудникам на Тайване до 68 зарплат по итогам 2026 года

Micron объявила рекордные выплаты сотрудникам на Тайване по итогам 2026 финансового года — размер вознаграждения составит от 35 до 68 месячных зарплат, а минимальная денежная выплата — 1,7 млн тайваньских долларов (примерно 53,8 тыс. долларов США). При этом щедрые бонусы не помогли урегулировать трудовой конфликт: профсоюзы продолжают готовиться к возможной масштабной забастовке.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Компания утверждает, что это крупнейшие выплаты в ее истории. По итогам успешного финансового года вознаграждение получат более 60 тыс. сотрудников Micron по всему миру, однако работникам тайваньского подразделения предусмотрены дополнительные бонусы.

Сотрудники на Тайване, которые пришли в компанию до 29 августа 2025 года, получат дополнительную выплату в размере 1 млн тайваньских долларов — около 31,7 тыс. долларов США. Кроме того, все сотрудники получат ежегодное вознаграждение акциями.

Для инженеров начального уровня средняя совокупная выплата составит 3,4 млн тайваньских долларов, или около 108 тыс. долларов США. Из них примерно 2,9 млн долларов в местной валюте, около 92 тыс. долларов США, придется на денежные выплаты. Остальную часть составят акции, оцененные по их стоимости на момент предоставления.

Однако профсоюзы пока не отказались от планов забастовки. Они представляют около двух третей из примерно 15 тыс. сотрудников Micron на Тайване и ранее заявляли о широкой поддержке возможной акции протеста.

Главное требование работников связано с распределением прибыли. Профсоюз предлагает направлять на премии сотрудникам 15% операционной прибыли компании. Договориться о новой системе сторонам пока не удалось, поэтому профсоюзы продолжают подготовку к забастовке.