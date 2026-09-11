40 кВт при КПД до 96%: в Москве запустили производство силовых модулей для электромобилей и серверов

До 100 тыс. блоков питания и до 25 тыс. силовых модулей в год

Компания «Элемент-Технологии», входящая в группу «Элемент», запустила в Москве серийное производство силовых модулей для зарядных станций электромобилей и электробусов, а также блоков питания для серверного оборудования. На предприятии организован полный цикл производства — от монтажа электронных компонентов до сборки, испытаний и контроля готовых изделий.

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Мощности предприятия позволяют выпускать до 25 тыс. силовых модулей в год. Каждый модуль рассчитан на мощность до 40 кВт при КПД до 96%. Он преобразует переменный ток из электросети в постоянный, который используется для зарядки тяговых батарей электротранспорта.

В одной зарядной станции может устанавливаться от одного до пяти таких модулей. Их количество определяет общую мощность станции, поэтому на базе этих устройств можно создавать в том числе быстрые и сверхбыстрые зарядные комплексы.

Второе направление производства — блоки питания для серверного и сетевого оборудования. «Элемент-Технологии» рассчитывает выпускать до 100 тыс. таких устройств в год. Их мощность варьируется от 50 Вт до 5 кВт, а основными заказчиками должны стать российские разработчики серверного оборудования.

Блоки питания предназначены в том числе для дата-центров и высокопроизводительных систем, используемых для обработки больших объемов данных и задач искусственного интеллекта. В серверных системах обычно применяются два блока с поддержкой горячей замены: если один выходит из строя, второй продолжает питать оборудование, позволяя заменить неисправный модуль без отключения сервера.