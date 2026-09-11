Qualcomm и Samsung не договорились. Свежие чипы Snapdragon пока что будут всё так же производиться только на мощностях TSMC

Компания Samsung раньше TSMC запустила массовое производство чипов по нормам 2 нм и могла бы переманить на свою сторону Qualcomm, но, как сообщает ресурс The Bell, два гиганта не смогли договориться о ценах.

В последние годы у Samsung было достаточно проблем с актуальными техпроцессами, из-за чего Qualcomm производила все топовые (и не только) однокристальные системы на мощностях TSMC, что было достаточно дорого. Теперь же 2-нанометровый техпроцесс корейского гиганта весьма отлажен, и технических препятствий для возобновления сотрудничества с Qualcomm нет. Однако Qualcomm не устроила цена.

К сожалению, подробностей тут нет, так что неясно, насколько сопоставимы цены у Samsung и TSMC. Источник говорит, что Qualcomm требует снижения цены, но Samsung не идет навстречу, поскольку текущий объем производства недостаточен для того, чтобы корейский гигант предоставил потенциальному клиенту запрашиваемую скидку. Видимо, в случае Samsung есть понимание, что из-за огромного спроса клиенты у неё будут и без скидок.