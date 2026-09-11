Панель Fast IPS с подсветкой QD-MiniLED, 360 Гц и цена 280 долларов. Представлен монитор HKC Shield 25Q360B

Компания HKC представила монитор Shield 25Q360B, который предлагает панель Fast IPS с подсветкой QD-MiniLED с 1152 зонами локального затемнения. За такую модель производитель просит около 280 долларов.

Цена невысока потому что это лишь 24-дюймовый монитор. Разрешение составляет 1440р, а кадровая частота достигает 360 Гц.

Можно выделить поддержку HDR с сертифекатом VESA DisplayHDR 1400, охват DCI-P3 на 98,5%, значение Delta E ≤2 и датчик освещённости. Есть также встроенный переключатель KVM, а один из портов USB-C способен подавать до 90 Вт мощности.