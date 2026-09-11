Исследователь купил 6 ТБ данных Anthropic Claude с китайского LLM-маршрутизатора и нашел ключи для доступа к Xiaomi, Huawei и госучреждениям

ИИ-роутеры, которые распределяют запросы пользователей между различными языковыми моделями, могут стать серьезным источником утечек конфиденциальной информации. Исследователь Чаофань Шоу сообщил об обнаружении чувствительных учетных данных в массиве объемом около 6 ТБ, полученном из сессий китайского LLM-роутера. Среди них были данные, связанные в том числе с ИИ Claude компании Anthropic.

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LLM-роутеры выступают посредниками между пользователем или ИИ-агентом и нейросетью. Они принимают запрос, выбирают подходящую модель и передают ей данные. При этом сервис может сохранять подробные журналы, в которых остаются не только запросы и ответы, но и вызовы внешних инструментов и различные технические метаданные.

Проблема возникает, когда разработчики или автономные ИИ-агенты передают моделям секретную информацию, необходимую для выполнения задач. В запросах могут оказаться SSH-ключи, настройки VPN, ключи облачных API, токены GitLab и другие данные, открывающие доступ к реальным информационным системам. Если посредник сохраняет такой трафик без достаточной защиты, его журналы фактически превращаются в хранилище готовых учетных данных.

По словам Шоу, в изученном массиве нашли действующие секреты, которые потенциально могли предоставить доступ к системам китайских государственных организаций и крупных технологических компаний. Среди упомянутых исследователем компаний — Xiaomi, Huawei, NIO и MiniMax. Наличие действующих ключей делает подобные утечки особенно опасными: злоумышленнику не обязательно искать уязвимость в инфраструктуре самой компании, если необходимые данные для авторизации уже оказались в логах посредника.