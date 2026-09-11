Геймеры по всему миру бросились покупать видеокарты, вероятно, боясь ещё большего роста цен

Прошлый квартал был рекордным за четыре года

Похоже, не только немецкие геймеры в последнее время активно покупают видеокарты на фоне роста цен. Согласно аналитикам Jon Peddie Research, в целом продажи дискретных 3D-карт по итогам прошлого квартала были рекордными за последние несколько лет.

Если точнее, за три месяца было реализовано 12,5 млн видеокарт, что является самым высоким показателем с первого квартала 2022 года. Если сравнивать с прошлым кварталом, то рост составил 5,9%, а в годовом выражении и вовсе 7,8%.

Согласно предположению аналитиков, потребители бросились покупать 3D-карты до того, как цены вырастут ещё сильнее.

Что касается распределения на рынке, Nvidia продолжает контролировать львиную его долю, занимая 90%. Правда, это на 4 процентных пункта ниже показателя годичной давности. Доля AMD за год выросла с 6% до 8%, а у Intel она теперь составляет немалые для компании 2%.