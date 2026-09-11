GeForce RTX 5090 с 96 ГБ памяти начали продавать в Китае — всего за 3900 долларов

Китайский OEM/ODM-производитель Shenzhen Suqiao Intelligent Technology начал продавать на Alibaba модифицированные версии GeForce RTX 5090 с 96 ГБ видеопамяти вместо штатных 32 ГБ. Такой ускоритель стоит $3888. Для сравнения, профессиональная RTX Pro 6000 Blackwell с теми же 96 ГБ памяти стоит значительно дороже — до $16–18 тыс., поэтому модифицированная RTX 5090 потенциально может оказаться интересным вариантом для работы с ИИ.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Подобные модификации становятся все более востребованными на фоне бума искусственного интеллекта. Большой объем видеопамяти позволяет локально запускать более крупные ИИ-модели, поэтому китайские производители и мастерские уже выпускали нестандартные версии RTX 5080 с 32 ГБ, RTX 4090 с 48 ГБ и RTX 3090 с 48 ГБ.

Технически создание RTX 5090 с 96 ГБ памяти выглядит вполне возможным. Профессиональная RTX Pro 6000 Blackwell использует тот же графический процессор GB202 и оснащается 96 ГБ GDDR7. Для установки такого объема памяти на игровую RTX 5090 требуется специальная печатная плата с микросхемами на обеих сторонах, а также модифицированная прошивка.

Предполагается, что в такой карте могут использоваться 32 микросхемы GDDR7 емкостью по 3 ГБ каждая. В сумме это дает требуемые 96 ГБ. Сам GPU GB202 при этом можно приобрести отдельно или снять с обычной RTX 5090 и перенести на новую плату.

К слову, если в Китае GeForce RTX 5090 с 96 ГБ памяти можно купить за 3900 долларов, то в Европе стоимость видеокарты взлетела до 5200 евро.