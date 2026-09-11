У Radeon RX 7900 XTX расплавились сразу два 8-контактных разъема питания

Не только 16-контактный разъем питания может расплавиться: пользователь форума Reddit под ником AwarenessHour9192 сообщил о случае оплавления классических 8-контактных разъемов своей Radeon RX 7900 XTX. Проблема обнаружилась после нескольких месяцев периодических зависаний компьютера и появления черного экрана.

Видеокарта была подключена к блоку питания через Thermal Grizzly WireView — адаптер для мониторинга энергопотребления. В данном случае использовалась версия с тремя 8-контактными коннекторами.

Когда владелец решил переустановить видеокарту, снять адаптер оказалось необычно сложно. После демонтажа выяснилось, что два из трех разъемов оплавились. Судя по опубликованным фотографиям, высокая температура могла повредить и ответную часть разъемов на самой видеокарте, однако ее снимков пользователь не предоставил.

Thermal Grizzly уже отреагировала на публикацию и предложила владельцу обратиться в службу поддержки. Представитель компании отметил, что подобное повреждение может возникнуть из-за неплотного соединения и, как следствие, плохого электрического контакта. Сам пользователь утверждает, что вставил коннекторы до конца, а соединение было настолько плотным, что впоследствии адаптер оказалось сложно снять.

Случай примечателен на фоне многочисленных сообщений об оплавлении современных 16-контактных разъемов питания мощных видеокарт. Классические 8-контактные считаются надежным решением, тем не менее этот случай показывает, что в случае с топовыми видеокартами с большим потреблением может расплавиться даже самое надежное решение.