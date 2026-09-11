Эксклюзивную GeForce RTX 5090 почти можно получить бесплатно — Nvidia придумала необычный конкурс

Nvidia запустила конкурс NBA 2K27 Poster Challenge, главным призом которого станут четыре эксклюзивные GeForce RTX 5090 в тематическом оформлении NBA 2K27. Каждая видеокарта оценивается организаторами в 2600 долларов.

Для участия необходимо создать собственный постер на основе игрового момента в NBA 2K27. Снимок нужно сделать на компьютере с видеокартой GeForce RTX 50 при включенной технологии DLSS 5. Сам игровой момент участник выбирает самостоятельно.

Nvidia предусмотрела возможность участия и для владельцев других видеокарт. Подходящий материал можно создать через облачный игровой сервис GeForce NOW Ultimate, который работает на оборудовании с RTX 5080.

Всего компания выберет четырех победителей. Каждый получит GeForce RTX 5090 с индивидуальным оформлением NBA 2K27: саму видеокарту Nvidia оценивает в 2000 долларов, а стоимость тематического дизайна — еще в 600 долларов.

Конкурс уже начался и продлится до 31 декабря 2026 года. Победителей объявят 31 января 2027 года. После этого с ними свяжутся по электронной почте или через личные сообщения.