Volkswagen анонсировал суперэкономичный электромобиль Mission Efficiency

Mission Efficiency является развитием концепта XL1 2013 года, который расходовал 1 литр дизеля на 100 км

Volkswagen анонсировал концептуальный электромобиль Mission Efficiency, с помощью которого компания намерена проверить пределы энергетической эффективности автомобиля для повседневной эксплуатации. Премьера состоится 14 сентября — тогда же Volkswagen раскроет результаты длительного дорожного испытания по маршруту из Вольфсбурга в Вену протяженностью около 780 км.

Главная задача проекта — выяснить, насколько эффективным можно сделать полноценный автомобиль без использования технологий, далеких от серийного производства. Volkswagen подчеркивает, что Mission Efficiency создан на основе технических решений, которые уже применяются в массовых моделях.

Во время поездки инженеры оценят, как на реальное энергопотребление влияют аэродинамика и эффективность силовой установки. Таким образом, компания хочет получить не лабораторный показатель, а результат, которого автомобиль способен достичь в условиях обычной дальней поездки.

Технические характеристики Mission Efficiency пока держатся в секрете. Volkswagen не раскрывает емкость аккумулятора, мощность электромоторов, коэффициент аэродинамического сопротивления и расчетный запас хода. Все эти данные, а также результаты 780-километрового испытания обещают представить 14 сентября.

Эксперименты с максимальной эффективностью для Volkswagen не новы. В 2013 году компания выпустила мелкосерийный XL1, разработанный с той же целью — добиться минимального расхода энергии. Гибрид оснащался двухцилиндровым дизельным двигателем объемом 0,8 литра, электромотором и семиступенчатой роботизированной коробкой. Заявленный расход составлял всего 0,9 л на 100 км.

XL1 выпустили тиражом около 200 экземпляров. Автомобиль стал демонстрацией возможностей Volkswagen в области аэродинамики, снижения массы и повышения эффективности силовой установки. Mission Efficiency развивает ту же инженерную идею, но теперь уже применительно к электромобилю и технологиям, которые ближе к массовому производству.