Lenovo скрестила мобильный процессор и настольную видеокарту в компактном ПК LOQ Tower 17IRH11: 10-ядерный Core 7 230H и GeForce RTX 5060 Ti

Lenovo представила игровой настольный компьютер LOQ Tower 17IRH11, который при небольшом объеме — 17 литров — оснащается полноценной настольной GeForce RTX 5060 Ti. LOQ Tower 17IRH11 отличается от большинства других настольных ПК: при полноценной дискретной видеокарте процессор тут мобильный — линейки Intel Core 200. В Европе продажи стартуют в ноябре 2026 года, цена — от 1000 евро.

Покупателям предложат две модели процессора на выбор: Intel Core 5 205H (8 ядер, 12 потоков и частота до 4,8 ГГц) и Core 7 230H (10 ядер, 16 потоков и частота до 5,2 ГГц). Так как процессор мобильный, то и память не DIMM, а SO-DIMM. Максимальный объем — 32 ГБ.

Видеокарту тоже можно выбрать: компьютер будет доступен с полноценными (настольными) GeForce RTX 3050 6 ГБ, RTX 5050 8 ГБ, RTX 5060 8 ГБ и RTX 5060 Ti 8 ГБ.

Внутри LOQ Tower 17IRH11 слот PCIe 4.0 x16, слот PCIe 3.0 x1, два разъема M.2 для SSD и отсек для 3,5-дюймового HDD. В зависимости от конфигурации устанавливается блок питания мощностью 400 или 500 Вт.

Габариты ПК — 170 × 280 × 370 мм, масса — около 6 кг. Среди интерфейсов — USB-C, несколько USB-A, HDMI 2.1, гигабитный Ethernet и аудиоразъем. Также есть адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Lenovo пока не раскрыла, какая именно комбинация процессора и видеокарты войдет в базовую комплектацию за €999. Стоимость старших версий с Core 7 и GeForce RTX 5060 Ti также остается неизвестной.