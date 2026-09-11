«НТВ-Плюс» возобновил вещание через российский спутник «Экспресс-АТ2»

Сибирякам не придется крутить тарелки: «НТВ-Плюс» всё переключит сам

«НТВ-Плюс» возобновил спутниковое вещание с орбитальной позиции 56° восточной долготы, для этого задействован российский спутник «Экспресс-АТ2». Переход завершил восстановление постоянной спутниковой инфраструктуры оператора для абонентов в Сибири.

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На новом спутнике оператор получил емкость для трансляции 138 телевизионных и радиоканалов в базовом пакете «Сибирь Плюс». Еще восемь каналов доступны в дополнительных пакетах.

Для действующих абонентов «НТВ-Плюс Восток» переход пройдет незаметно: если прием уже ведется с позиции 56° в.д., перенастраивать оборудование или поворачивать спутниковую антенну не потребуется. Для плавного перевода клиентов компания также сохранит параллельное вещание со спутника «Ямал-402» в соседней орбитальной позиции 55° в.д.