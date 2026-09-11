Manli наделила младшие видеокарты RTX 5060 и RTX 5060 Ti датчиком «провисания». Потому что эти модели очень длинные

Компания Manli представила видеокарты GeForce RTX 50 UF (Unlimited Firepower), которые выделяются наличием датчика наклона. Благодаря ему функция G-Sense способна оповещать пользователя об излишнем провисании видеокарты.

Это полезная функция, учитывая размеры и массу некоторых современных адаптеров. Только вот нюанс в том, что в этом случае Manli наделила таким датчиком младшие карты GeForce RTX 5060 OC и UF RTX 5060 Ti OC. Впрочем, хотя это и модели далеко не топового уровня, обе карты очень крупные для своего сегмента. Они занимают только по два слота, но вот длина достигает 324 мм, что сопоставимо со многими топовыми моделями.

С другой стороны, так как тут нет гигантских радиаторов, то весить карты при своих габаритах должны относительно немного. К сожалению, массу компания на сайте не указывает.Карты внешне и по размерам полностью идентичны. Системы охлаждения тоже. СО состоит из достаточно крупного радиатора с тремя тепловыми трубками и трёх 92-миллиметровых вентиляторов. Учитывая энергопотребление в 140 либо 180 Вт, эти модели должны быть достаточно тихими и холодными. Для питания карты используют один восьмиконтактный разъём.