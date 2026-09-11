Manli наделила младшие видеокарты RTX 5060 и RTX 5060 Ti датчиком «провисания». Потому что эти модели очень длинные
Но вряд ли очень тяжёлые
Компания Manli представила видеокарты GeForce RTX 50 UF (Unlimited Firepower), которые выделяются наличием датчика наклона. Благодаря ему функция G-Sense способна оповещать пользователя об излишнем провисании видеокарты.
Это полезная функция, учитывая размеры и массу некоторых современных адаптеров. Только вот нюанс в том, что в этом случае Manli наделила таким датчиком младшие карты GeForce RTX 5060 OC и UF RTX 5060 Ti OC. Впрочем, хотя это и модели далеко не топового уровня, обе карты очень крупные для своего сегмента. Они занимают только по два слота, но вот длина достигает 324 мм, что сопоставимо со многими топовыми моделями.
С другой стороны, так как тут нет гигантских радиаторов, то весить карты при своих габаритах должны относительно немного. К сожалению, массу компания на сайте не указывает.Карты внешне и по размерам полностью идентичны. Системы охлаждения тоже. СО состоит из достаточно крупного радиатора с тремя тепловыми трубками и трёх 92-миллиметровых вентиляторов. Учитывая энергопотребление в 140 либо 180 Вт, эти модели должны быть достаточно тихими и холодными. Для питания карты используют один восьмиконтактный разъём.
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