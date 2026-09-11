До 128 ядер на чип, поддержка LPDDR6 и PCIe 7/6. Arm представила платформу Neoverse CSS N

Компания Arm представила платформу Neoverse CSS N4 для облачных решений. Это не конкретная однокристальная система, а платформа для полузаказных решений. То есть компания предлагает продукт, как спектр характеристик, а клиенты уже могут заказать то, что подходит под их задачи.

Максимально, что может предложить платформа, это 128 ядер Neoverse N4 с частотой до 3,8 ГГц, но эта частота, вероятно, достижима в конфигурациях с меньшим количеством ядер. Производиться чипы будут на техпроцессе N3P от TSMC.

Платформа поддерживает память DDR5 или LPDDR6 и имеет до 256 МБ кеша третьего уровня на кристалл и до 2 МБ кеша L2 на ядро. Есть также поддержка до 128 линий PCIe 7/6 и CXL 4.0.

По данным самой Arm, Neoverse CSS N4 в топовой конфигурации со 128 ядрами на частоте 3 ГГц и 2 МБ кеша L2 на ядро обеспечивает вдвое большую производительность по сравнению с Neoverse N3, в 1,25 раза большую производительность на ватт и в 1,75 раза большую пропускную способность памяти.