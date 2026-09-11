Xiaomi представила ночник Mijia Night Light 4 за 9 долларов с радаром, автономностью до восьми месяцев и зарядкой по USB-C

Он сам включается, когда обнаруживает человека в комнате

Xiaomi представила ночник Mijia Night Light 4, который автоматически реагирует на присутствие человека и способен проработать до восьми месяцев без подзарядки. Новинка появилась на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin по цене 59 юаней (9 долларов) за один светильник или 115 юаней (17 долларов) за комплект из двух.

Главным новшеством ночника четвертого стал обновленный радар, работающий в диапазоне 24 ГГц. Система с углом обнаружения 120 градусов способна фиксировать даже небольшие движения человека на расстоянии до трех метров перед светильником и до 2,5 метра по бокам.

При недостаточном внешнем освещении ночник самостоятельно включается, когда поблизости появляется человек. После его ухода свет продолжает работать еще 10 секунд, а затем автоматически гаснет.

Вместо прямого света Mijia Night Light 4 использует отраженную подсветку. Поток направляется на стену и уже от нее мягко рассеивается по помещению — так свет не должен слепить глаза. Доступны четыре уровня яркости — 1, 3, 5 и 15 люмен. Производитель также заявляет отсутствие видимого мерцания и опасного синего света.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 800 мА·ч, который заряжается через USB-C. Благодаря алгоритмам энергосбережения одного заряда, по данным Xiaomi, хватает на восемь месяцев использования. При постоянной работе на максимальной яркости заявленная автономность сокращается до трех месяцев.

Кампания по сбору средств на Xiaomi Mijia Night Light 4 продлится до 16 сентября.