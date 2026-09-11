За десять дней в России открыли 87 тыс. счетов в цифровых рублях
Проблемы были, но их оперативно устраняли
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что за десять дней россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Она упомянула об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
Глава ЦБ добавила, что за это время осуществили более 50 тыс. операций. По её словам, многие люди пока просто тестируют новую возможность, но в будущем они оценят удобство и бесплатность сервисов и начнут полноценно ими пользоваться.
Набиуллина также отметила, что часть пользователей столкнулась с проблемами при запуске цифрового рубля, но трудности были оперативно устранены. Массовых жалоб от россиян не поступало.
Мы уже рассказывали о запуске цифрового рубля в России: с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки страны начали открывать операции с новой формой валюты, а пользователи получили возможность открывать кошельки в цифровых рублях через мобильные приложения банков.
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