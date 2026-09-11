В России начали выпускать моноблоки с отечественными жидкокристаллическими экранами
Экраны — сенсорные, а опционально моноблоки оснащаются системой на основе алгоритмов ИИ
Компания «Некс-Т» (NexTouch), резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», начала серийный выпуск интерактивных моноблоков с жидкокристаллическими модулями российского производства. Ранее такие компоненты для интерактивного оборудования полностью поставлялись из-за рубежа.
По словам главы NexTouch Владимира Крикушенко, ранее российские производители интерактивного оборудования полностью зависели от зарубежных поставок таких компонентов. Их производство внутри страны должно снизить зависимость от импорта, сократить сроки поставок и уменьшить производственные издержки.
Серийный выпуск отечественных ЖК-модулей также позволит использовать их в других устройствах, где дисплей является одним из ключевых компонентов. Технические характеристики новых моноблоков, объемы производства и их стоимость компания пока не раскрыла.
Устройство объединяет в одном корпусе компьютер и большой сенсорный экран. Новые моноблоки рассчитаны на использование в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, на промышленных предприятиях, в государственных организациях и на объектах критической информационной инфраструктуры.
Еще одной особенностью стала возможность бесконтактного управления. В качестве опции моноблоки могут оснащаться системой на основе алгоритмов искусственного интеллекта, которая позволяет взаимодействовать с устройством без непосредственного прикосновения к экрану. Подробности работы этой технологии компания пока не раскрывает.
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