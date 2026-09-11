Honor привезла на Венецианский кинофестиваль смартфоны Robot Phone со встроенным стабилизатором и Magic9 Pro Max с оптикой в стиле камер ARRI

Honor показала на 83-м Венецианском кинофестивале два смартфона, сделанных в партнёрстве с ARRI: Robot Phone и Magic9 Pro Max. Первый компания выделяет в отдельный класс устройств: у него встроен ультрапортативный стабилизатор и набор профессиональных инструментов съёмки. Второй дебютировал на фестивале и получил компоновку объективов, отсылающую к дизайну кинокамер ARRI.

Honor Robot Phone Источник изображения: Honor

Техническая часть партнёрства сводится к трём вещам, реализованным в Robot Phone. Это формат ARRI LogC3, который, по заявлению разработчиков, сохраняет больше информации в светах и тенях для последующей цветокоррекции, цветовое пространство ARRI Wide Gamut 3 и предустановленные кинематографические профили ARRI Looks. Те же инструменты обещают и во всей серии Magic9 (её старт в Китае намечен на конец сентября).

Honor Magic9 Pro Max Источник изображения: Honor

Robot Phone компания показывает не впервые: до Венеции устройство демонстрировали на 79-м Каннском и 28-м Шанхайском кинофестивалях.