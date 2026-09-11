Windows 11 научилась переустанавливаться через Интернет, и никакой загрузочной флешки больше не нужно

Функция Cloud Rebuild здорово облегчает жизнь, но есть один важный нюанс — все данные на диске С будут удалены

Microsoft начала тестировать Cloud Rebuild — новую функцию Windows 11, которая позволяет полностью переустановить операционную систему через интернет даже в том случае, если установленная копия Windows повреждена и компьютер перестал загружаться. Пользователю не потребуется заранее создавать загрузочную флешку или готовить образ системы.

Cloud Rebuild появилась в тестовой сборке Windows 11 Insider Beta Preview Build 26220.9343. Функция запускается непосредственно из среды восстановления Windows Recovery Environment (WinRE), поэтому состояние установленной системы не имеет значения.

После запуска Cloud Rebuild компьютер подключается к серверам Windows Update, определяет подходящую версию ОС и загружает свежий образ Windows 11 вместе с необходимыми драйверами. Перед установкой пользователь может проверить редакцию системы, язык и номер сборки.

Нововведение отличается от существующей функции «Вернуть компьютер в исходное состояние», которая в некоторых сценариях использует файлы текущей установки. Cloud Rebuild рассчитана именно на случаи, когда локальная Windows повреждена настолько сильно, что стандартные средства восстановления уже не помогают.

Microsoft также упростила подключение к интернету из WinRE. Среда восстановления теперь может использовать совместимые профили Wi-Fi, сохраненные в установленной Windows. Поэтому пользователю может даже не потребуется настраивать беспроводное соединение.

Однако в работе Cloud Rebuild есть нюанс: функция выполняет чистую установку и полностью очищает системный диск. Все локальные файлы, учетные записи, программы и настройки будут удалены, поэтому важные данные необходимо заранее сохранить на другом накопителе или в облаке.

После завершения процедуры компьютер загружается как устройство со свежеустановленной Windows и предлагает пройти первоначальную настройку. На корпоративных компьютерах с Windows Autopilot и Microsoft Intune система сможет автоматически подключиться к инфраструктуре организации и впоследствии восстановить назначенные приложения, политики и сохраненные настройки.

Главное преимущество Cloud Rebuild — возможность восстановить компьютер без другого устройства и дополнительных инструментов. При серьезном сбое пользователю не придется искать другой компьютер, скачивать ISO Windows и создавать загрузочный накопитель: достаточно запустить среду восстановления и подключить компьютер к интернету.

Пока Cloud Rebuild доступна только участникам программы предварительного тестирования Windows 11. Более широкое распространение функции ожидается позднее в 2026 году.