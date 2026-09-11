GeForce RTX 5090 больше не для простых смертных: в Европе стоимость ускорителя перевалила за 5200 евро

Цены на флагманскую GeForce RTX 5090 продолжают расти. В Германии самая дешевая доступная версия видеокарты теперь стоит больше 5200 евро, хотя еще в январе аналогичные модели можно было купить примерно за €3000. Всего за восемь месяцев нижняя планка цены выросла примерно на 70%.

По данным агрегатора Geizhals, сейчас дешевле всего предлагается INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite Pro — за 5243 евро. За Asus ROG Astral просят минимум 5238 евро, за MSI Ventus 3X OC — 5249 евро, а некоторые версии Gigabyte и Palit стоят 5250–5284 евро. Ряд популярных модификаций уже приблизился к отметке 5500 евро.

Для сравнения, в январе INNO3D iCHILL Frostbite можно было найти примерно за 3029 евро. Таким образом, за восемь месяцев ее цена выросла примерно на 73%. MSI Ventus 3X OC за тот же период подорожала с 3150 до 5249 евро — примерно на 67%.

Разрыв с рекомендованной ценой Nvidia стал особенно заметным. В прошлом году компания снизила стоимость RTX 5090 Founders Edition в Германии до 2100 евро. Теперь самые дешевые партнерские версии стоят примерно в 2,5 раза дороже. При этом приобрести Founders Edition по рекомендованной цене в обычной рознице по-прежнему крайне сложно.

Похожая ситуация наблюдается и в США, где RTX 5090 несколько недель назад преодолела отметку в 5000 долларов. Nvidia публично не комментировала резкий рост рыночных цен и сокращение предложения. Карты Founders Edition по рекомендованной стоимости появляются лишь время от времени в рамках отдельных мероприятий и специальных продаж.

Одной из причин дефицита называют растущий спрос со стороны сферы искусственного интеллекта. Мощные потребительские RTX покупают не только геймеры, но и компании, использующие их для ИИ-вычислений — подобно тому, как несколько лет назад игровые GeForce скупали майнеры.

В итоге примерно через полтора года после выхода RTX 5090 рынок развивается вопреки обычному жизненному циклу видеокарт. Вместо постепенного снижения стоимости флагман Nvidia становится все дороже.