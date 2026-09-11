Pro Max не от Apple, но для Apple. MSI представила монитор PRO MAX 341QPXW14G

Компания MSI представила монитор PRO MAX 341QPXW14G, который не зря называется Pro Max. Новинку производитель позиционирует, как решение для работы с компьютерами Apple.

Конечно, работать он будет с любым ПК, но на сайте отдельно упомянуты Mac и даже iPad. Кроме того, как можно видеть, новинка имеет лаконичный строгий дизайн с белым цветом.

Монитор опирается на 34-дюймовую сверхширокоформатную панель QD-OLED пятого поколения с разрешением 1440р. Можно выделить показатель Delta E ниже 2, 99-процентный охват пространства DCI-P3 и кадровую частоту 144 Гц. Это не особо много, но монитор и не позиционируется, как игровой.

У новинки имеется режим M-Color помогает поддерживать стабильную цветопередачу на совместимых MacBook, а режим M-Sync позволяет пользователям управлять яркостью и громкостью экрана непосредственно с помощью специальных клавиш на MacBook.

Также можно выделить KVM-переключатель для 3 устройств и KVM 2.0 для управления несколькими устройствами, а ещё USB-C с возможностью подачи до 98 Вт мощности.

Само собой, тут есть набор защитных решений OLED Care 3.0 для повышения срока жизни панели. А вот данных о цене пока нет.