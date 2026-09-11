Почему у китайцев не получилось запустить аналог Falcon 9? Space Pioneer провела расследование аварии ракеты Tianlong-3 — новая ракета готовится к пуску

Китайская компания Space Pioneer (Tianbing Technology) завершила расследование аварии тяжелой коммерческой ракеты Tianlong-3 («Тяньлун-3») во время первого полета. Специалисты установили последовательность событий, которая привела к пожару в хвостовом отсеке первой ступени и последующей потере управления. Компания утверждает, что необходимые конструктивные изменения уже проверены на земле, ракета готовится к следующему запуску.

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Tianlong-3 Y1 стартовала 3 апреля 2026 года с площадки Dongfeng Commercial Aerospace Innovation Test Zone. Первые этапы полета прошли штатно: ракета преодолела участок максимального аэродинамического давления, выполнила необходимые маневры первой ступени, а через 182,2 секунды после старта произошло нормальное разделение ступеней. Спустя несколько секунд успешно запустился двигатель второй ступени.

Проблемы начались практически сразу после этого. Ракета стала отклоняться от расчетной траектории, а на 190 секунде полета вторая ступень потеряла управление. Миссию пришлось прервать — первый запуск Tianlong-3 завершился аварией.

Расследование показало, что причиной стала цепочка тепловых процессов в нижней части первой ступени. Выбрасываемый во время полета жидкий кислород попадал к основанию ракеты и вызывал вторичное горение выхлопных газов турбины двигателя.

Высокая температура привела к прогару и деформации конструкции, соединяющей элементы нижней теплозащиты. Через поврежденный участок раскаленные газы двигателя проникли в хвостовой отсек первой ступени, где начался пожар. В результате возникли условия, которые привели к отклонению ракеты от штатного режима полета и последующей потере управления.

Чтобы подтвердить причину аварии, инженеры проанализировали телеметрию, провели расчеты и воспроизвели неисправность в наземных испытаниях. После этого компания разработала и испытала конструктивные изменения. Экспертная комиссия пришла к выводу, что причина аварии установлена, механизм отказа экспериментально подтвержден, внесенные изменения устраняют выявленную проблему.

Теперь Tianbing Technology готовит Tianlong-3 к повторному запуску. Компания также планирует усилить контроль качества, управление рисками и надзор за цепочкой поставок, чтобы снизить вероятность подобных отказов в будущем.

Tianlong-3 разрабатывается с 2022 года и должна стать одной из крупнейших ракет китайской коммерческой космонавтики. Ее заявленная грузоподъемность на низкую околоземную орбиту превышает 20 тонн. Ракету, в частности, проектируют для массового развертывания спутниковых группировок: за один запуск она должна выводить до 36 интернет-спутников.

Дату повторного старта Tianbing Technology пока не назвала.