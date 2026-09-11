Изогнутая VA-матрица на 200 Гц. Philips представила монитор Evnia 34M2C5601QA

Компания Philips представила монитор Evnia 34M2C5601QA, который можно отнести к игровым, но при этом он имеет довольно лаконичный дизайн.

Новинка опирается на изогнутую панель VA диагональю 34 дюйма с разрешением 3440 х 1440 пикселей и поддержкой 200 Гц, что выделяет её на фоне многих других. Обычно у таких мониторов кадровая частота ограничена 144-185 Гц.

Монитор поддерживает HDR10, предлагает контрастность 4000:1, а подсветка Ambiglow опирается на ИИ для оценки происходящего на экране.

Из остального можно выделить USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью до 90 Вт. Что касается цены, она известна пока только для Великобритании, где составляет 300 фунтов стерлингов.