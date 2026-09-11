В США разрешили продавать роутеры Asus, а вот роутеры TP-Link всё ещё проверяют на угрозы национальной безопасности

Asus получила разрешение США на продажу всех беспроводных устройств до 2028 года

Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила Asus разрешение на продажу беспроводного сетевого оборудования в стране. Оно будет действовать до 6 марта 2028 года.

Разрешение охватывает практически весь ассортимент сетевых устройств Asus: роутеры серий RT, ROG GT, ROG Strix GS и TUF Gaming, линейку ExpertWiFi, mesh-системы ZenWiFi, мобильные 5G-роутеры, усилители сигнала и беспроводные точки доступа. Таким образом, компания сможет продолжить продажи всех основных категорий оборудования на американском рынке.

FCC приняла решение после заключения американского военного ведомства, согласно которому перечисленные устройства Asus не представляют угрозы национальной безопасности. При этом разрешение остается условным и имеет четко установленный срок действия.

Решение особенно важно для Asus на фоне предстоящего перехода отрасли на Wi-Fi 8. Компания уже готовит новое поколение сетевого оборудования: ранее она показала концептуальный игровой роутер ROG NeoCore, а летом представила потребительскую модель ROG Rapture GT-BN98 Pro. Для последней заявлено двукратное увеличение реальной пропускной способности по сравнению с современными решениями Asus на базе Wi-Fi 7.

Asus стала не первой компанией, получившей условное одобрение FCC. Аналогичный статус уже получили Netgear и Amazon Eero/Leo.

У TP-Link ситуация сложнее. Компания занимает значительную долю американского рынка роутеров, но разрешение FCC пока не получила. Американские власти продолжают проверять заявления TP-Link об отсутствии связей с китайским правительством и вооруженными силами. На этом фоне компания пока не назвала сроки выхода новых роутеров Wi-Fi 8 Ultra в США.