Более миллиарда строк данных россиян утекли в Сеть за полтора года — Россия вышла на первое место по публичным утечкам

Специалисты F6 зафиксировали 326 случаев публичной публикации баз данных российских компаний за 2025 год и первую половину 2026-го. Это почти вдвое больше, чем во всех исследованных странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и других странах СНГ вместе взятых — там за тот же период насчитали 164 случая.

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Совокупно опубликованные российские базы содержали около 1,175 млрд строк с пользовательскими данными. При этом число строк не означает, что пострадало столько же людей: одному человеку может соответствовать несколько записей, а состав данных в разных базах отличается. В утечках могут содержаться имена, адреса электронной почты, паспортные данные, логины и пароли.

В F6 связывают большое количество инцидентов в том числе с ростом числа кибератак на российские компании и государственные организации. Злоумышленники стремятся не только получить доступ к информации, но и нанести максимальный ущерб самим организациям и их клиентам.

Высокая цифровизация России на руку злоумышленникам. Банковские приложения, государственные сервисы, службы доставки, каршеринг, телемедицина и другие цифровые платформы ежедневно накапливают огромные массивы информации. Чем больше данных хранится в информационных системах, тем привлекательнее они становятся для взломщиков.

В первой половине 2026 года F6 зафиксировала снижение числа опубликованных российских баз. При этом интенсивность атак, направленных на кражу информации и нанесение ущерба организациям, по оценке компании, остается крайне высокой.

За пределами России больше всего случаев публикации баз пришлось на Латинскую Америку — 33% от общего числа. На втором месте оказались Ближний Восток и Африка с 29%, далее идут Азиатско-Тихоокеанский регион с 8% и другие страны СНГ с 4%.

По объему опубликованных данных картина выглядит иначе. Особенно крупные базы обнаружили в странах Центральной Азии — около 257 млн строк. Из них примерно 217 млн пришлось на Таджикистан, 25 млн — на Казахстан и 15 млн — на Узбекистан.