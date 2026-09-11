«Лазеры из космоса», выборы, фальсификации и дипфейки: Маск угрожает судом создателям фильма Musk

Фильм длится почти четыре часа и включает интервью с первой бывшей женой Маска, его отцом, а также множеством бывших деловых партнеров и журналистов

В последние дни Илон Маск критикует режиссёра Алекса Гибни, чей документальный фильм Musk выходит в следующем месяце.

Юрист Маска Алекс Спиро направил в издательскую компанию Jigsaw Productions письмо с угрозой подачи иска о клевете. Речь идет о разговоре Гибни с Эшли Сент-Клэр, которая встречалась с Маском и родила от него ребёнка.

В фильме Сент-Клэр описала текстовые сообщения, которые Маск отправил ей перед президентскими выборами в ноябре 2024 года. В сообщениях он писал, что «чувствует себя более оптимистично» по поводу победы Дональда Трампа, потому что «завтра мы выпустим аномалию в матрице». Когда Сент-Клэр попросила уточнить, Маск сказал, что планирует использовать «лазеры из космоса», добавив, что «у него сейчас более 10 тысяч лазеров в космосе».

В фильме Гибни спросил Сент-Клэр, верит ли она, что в сообщениях Маска речь шла о спутниках, принадлежащих его ракетной компании SpaceX. Она ответила: «Я не знаю, где еще у него есть лазеры».

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Спиро связывает эту сцену с опровергнутой теорией, будто Starlink как-то «загружал» голоса за Трампа в колеблющихся штатах.

Сент-Клер назвала угрозы «фарсом» и сказала, что колонизировать Марс у них больше шансов, чем выиграть такое дело.

«У них больше шансов колонизировать Марс, чем выиграть дело о клевете против Алекса Гибни, — сказала она. — Алекс Спиро рассылает волшебные письма с непонятными юридическими формулировками».

В письме Спиро написал, что Гибни и съемочная группа «отказались» общаться с командой Маска, что, по словам Спиро, было «сознательным решением игнорировать правду».

Более того, Гибни заявил, что Маск отказался давать интервью для фильма. Вместо настоящего Маска Гибни использовал дипфейк-версию Маска, созданную с помощью ИИ.

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