Тепло за три секунды — и всего 32 доллара: Xiaomi выпустила новый графеновый обогреватель

Xiaomi начала принимать предварительные заказы на новый компактный обогреватель Mijia Graphene Heater C. Новинка получила нагревательный элемент с использованием графена и функцию автоматического поворота для более равномерного распределения теплого воздуха по комнате.

Обогреватель способен начать подавать теплый воздух примерно через три секунды после включения. Уровней мощности два — 1200 и 2000 Вт. По данным Xiaomi, заметно прогреть помещение устройство способно примерно за 10 минут.

Mijia Graphene Heater C может поворачиваться влево и вправо в диапазоне 80 градусов. Широкий изогнутый воздуховод и мелкоперфорированная решетка распределяют поток по большей площади и делают обдув более равномерным. За циркуляцию воздуха отвечает вентилятор с мотором с прямым приводом.

Устройство выполнено в традиционном для бытовой техники Mijia минималистичном белом корпусе. Размеры составляют 175 × 175 × 472 мм, а масса — около 1,65 кг. Благодаря компактным габаритам обогреватель можно поставить как на пол, так и на стол или другую поверхность. Для переноски предусмотрена скрытая ручка сзади, управление температурой осуществляется регулятором на верхней панели.

Рекомендованная цена Xiaomi Mijia Graphene Heater C в Китае составляет 249 юаней (37 долларов). На этапе предзаказа его предлагают за 219 юаней (32 доллара), а с учетом государственной субсидии стоимость снижается до 199 юаней (30 долларов).