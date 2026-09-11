Известный китайский бренд покоряет Европу: продажи Li Auto стартуют в октябре 2026

Li Auto привезёт в Париж электрокроссовер i6. За рубежом его назовут Li 6

Компания Li Auto 10 сентября сообщила, что впервые покажет европейскую модель на Парижском автосалоне в октябре, а продажи в регионе планирует начать в четвёртом квартале 2026 года. На внешние рынки отправится полностью электрический кроссовер i6 — за границей его будут продавать как Li 6.

По данным Autocar, для старта бренд рассматривает Великобританию, где нет компенсационных пошлин, действующих в ЕС. Источники CarNewsChina при этом говорят, что дилеров уже ищут в Германии, Нидерландах и других странах союза.

Источник изображения: carnewschina // Li Auto

Сама компания назвала это официальным стартом европейской экспансии. В Европе планируют продавать чисто электрические модели, а расширенно-гибридные кроссоверы L-серии — на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Новый L9 уже представили в Дубае 3 сентября после Казахстана и Узбекистана. i6 вышел в Китае в сентябре 2025 года.