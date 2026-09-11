США хотят зачистить от оборудования Huawei даже Африку, где китайцы занимают более половины рынка

Администрация Трампа предоставит компании Africell, единственной в Африке телекоммуникационной компании, принадлежащей американцам, кредит в размере почти 100 миллионов долларов, чтобы противостоять экспансии китайской компании Huawei в Африке.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство Reuters, это «позволит Africell инвестировать в новейшие технологии мобильной связи от американских компаний и других партнеров-поставщиков».

«Мы рады сотрудничать с EXIM для внедрения более надежной и безопасной коммуникационной инфраструктуры на рынках, где мы работаем», — заявил Зиад Даллул, генеральный директор Africell Holding Limited.

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Этот кредит, о котором ранее не сообщалось, является частью кампании Вашингтона по расширению использования телекоммуникационного оборудования сторонних производителей за рубежом.

Администрация президента Дональда Трампа в течение своего первого срока запустила инициативу «чистой сети», направленную на удаление китайских телекоммуникационных технологий, приложений и операторов связи из инфраструктуры США и стран-союзников, и продолжила аналогичные усилия во время своего второго срока.

США ввели жесткие санкции против Huawei из-за обвинений в слежке за пользователями, которые Huawei отрицает.

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint Research, Huawei занимает около 52% рынка инфраструктуры 5G в Африке.

Мы уже писали о том, как Индия готовит зачистку своих сетей от оборудования Huawei и ZTE: замена может обойтись операторам в 3 млрд долларов.