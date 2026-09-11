Спекулянты пытаются перепродать заказы на ещё невыпущенный iPhone Duo за $13 500

На этой неделе Apple представила свой первый смартфон со складным экраном — iPhone Duo. В Китае базовая цена составляет 15 999 юаней, топовая версия на 2 ТБ обойдётся в 26 499 юаней или 3950 долларов. Для массовых телефонов компании это новый ценовой потолок.

При этом в магазины аппарат попадёт не раньше конца октября: текущие мощности по складным дисплеям не успевают за спросом, поэтому первая партия будет очень небольшой. Уже через несколько часов после презентации на разных площадках появились объявления от спекулянтов с ценником около 90 000 юаней или 13 500 долларов.

Напомним, после премьеры iPhone Duo внимание привлекла не только конструкция первого складного смартфона Apple, но и программная анимация раскрытия. Пользователь Reddit разработал экспериментальное приложение для Galaxy Z Fold8, позволяющее реализовать необычную анимацию при складывании и раскрытии смартфона.

Samsung устроила настоящий троллинг Apple после презентации iPhone Duo — первого складного смартфона компании.