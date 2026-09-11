Первый Pro Max в линейке. Vivo X500 Pro Max, который может заменить профессиональную камеру, показали на официальных фото
Презентация серии назначена на 21 сентября
Компания Vivo впервые официально раскрыла внешность флагмана X500 Pro Max. Релиз всей серии X500 запланирован на 21 сентября, и в этом году линейка впервые получит версию Pro Max.
Аппарат будет доступен в четырёх цветах: Earth Echo, Sunset Glow, Sunny Day и Night Photography. Сзади модель напоминает X300 Ultra: крупный круглый блок Deco и логотип Zeiss, встроенный прямо в модуль камер.
Главный акцент серии — съёмка. Производитель позиционирует аппарат как лучший выбор для фото и для видео. Основной модуль Zeiss Blueprint Pro 900 разработан вместе с Sony и, по словам компании, поднимает динамический диапазон видео до кинематографических 17 EV.
Стабилизация получила оптический модуль с углом 3 градуса — диапазон работы вдвое шире, чем у предшественника. В фоторежиме заявлена стабилизация уровня CIPA 7.0. Телевик — 200-мегапиксельный Zeiss APO на том же сенсоре Blueprint x Samsung HP0, что стоял в X300 Ultra: размер 1/1,4 дюйма и аппаратный 4-кратный зум ISOZ.
6,85-дюймовый BOE Q11 2K Zeiss Master Color дисплей впервые дебютирует в этом смартфоне.
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