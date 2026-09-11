Проектор, который крутится на 360 градусов, оснащен сабвуфером и может выводить картинку на потолок. Представлен Dangbei R3 Ultra Max

Два средневысокочастотных динамика мощностью по 10 Вт дополняет сабвуфер на 25 Вт

Компания Dangbei представила проектор R3 Ultra Max. Устройство выдаёт изображение разрешением 1920 × 1080 пикселей при яркости 1800 люмен по методике CVIA, поддерживается декодирование HDR10, заявлена динамическая контрастность 40 000:1.

Корпус имеет размеры 294×244,5×286,5 мм и весит 5,22 кг. Встроенная Z-образная головка наклоняется на 120 градусов и поворачивается по горизонтали на 360 градусов, поэтому картинку можно направить не только на стену, но и на потолок. Проекционное отношение составляет 1,2:1.

В набор автоматических функций входят автофокус, коррекция трапецеидальных искажений и режим, который помогает обойти препятствия в кадре. За работу отвечает чип MT9681 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью на 64 ГБ.

Звук выполнен по схеме 2.1: два средневысокочастотных динамика мощностью по 10 Вт дополняет сабвуфер на 25 Вт. Производитель заявляет бас от 43 Гц и объём акустической камеры 1070 см³.

Проектор работает на системе Dangbei Super AI OS 2.0 и поддерживает голосовое управление. На задней панели расположены порт USB-A 3.0, два разъёма HDMI 2.1 и выход на наушники 3,5 мм. Для сети предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.