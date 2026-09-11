Сразу два GaN-чипа и графеновый теплоотвод. Baseus выпустила оснащённую экраном зарядку под цвет iPhone 18 Pro

Три USB-C, до 100 Вт и кабель в комплекте

Компания Baseus начала глобальные продажи зарядного устройства PicoGo Pro AH22 Digital Display Fast Charger 3C 100W.

У зарядки три порта USB-C с суммарной мощностью до 100 Вт; один порт тоже отдаёт все 100 Вт, этого хватает для MacBook Pro. Корпус примерно с футляр AirPods — 54 × 52 × 32 мм, вилка складная, питание 100–240 В. В коробке есть кабель USB-C на 100 Вт.

Источник изображения: gizmochina // Baseus

В оснащение входит небольшой экран. Он показывает мощность по каждому порту в реальном времени и умеет распознавать подключённое устройство: MacBook, iPhone или другую технику. Кроме информации о зарядке дисплей может выводить сведения о батарее, а также анимации.

Есть три режима: Smart сам балансирует скорость и нагрев, Turbo отдаёт максимум в первый порт, Gentle снижает мощность для ночной зарядки. Отдельная функция отключает лишний ток, когда батарея уже достаточно заряжена.

Источник изображения: gizmochina // Baseus

Внутри расположены два чипа GaN и графеновый теплоотвод. Производитель заявляет КПД почти 95%. Поддерживаются PD 3.2, QC 3.0, PPS и ряд региональных протоколов быстрой зарядки.