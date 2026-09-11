Карманный насос Xiaomi, который накачает покрышку за 60 секунд, поступил в продажу в Китае

Портативный насос Xiaomi Mijia появился на JD.com. Он подходит для велосипедов, электросамокатов, мотоциклов и мячей, а также им можно подкачать и автомобильную шину.

Корпус с матовым покрытием IML почти не царапается. В комплекте регулируемый L-образный шланг, на корпусе — индикатор заряда. Устройство выдерживает давление до 150 PSI. Пустую велосипедную покрышку устройство, по словам Xiaomi, насос накачивает примерно за минуту.

Есть готовые режимы для мотоцикла, велосипеда и мяча, плюс свой: насос запоминает последнее давление.

Снизу расположен фонарь, который выдает постоянный белый свет или SOS. Аккумулятор на 2000 мА·ч рассчитан на восемь велосипедных шин.

Датчик измеряет давление с точностью ±1 PSI, при включении калибруется сам и останавливается, когда заданное значение достигнуто.

Недавно Xiaomi запустила краудфандинг на более мощный насос Mijia Air Pump 3 на площадках Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin.