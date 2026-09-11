Первый в истории полёт Starship, который должен принести доход: почему следующий запуск будет переломным для SpaceX

Он ожидается уже в сентябре

Запланированный на конец сентября 14-й полёт Starship должен стать переломным для SpaceX: впервые ракета должна принести реальный доход, она выведет на орбиту серийные спутники Starlink, которые останутся на орбите и дополнят группировку.

Об этом заявил финансовый директор компании Брет Джонсен на конференции Goldman Sachs. Таким образом, Starship должен перейти от многолетней программы испытаний к коммерческой эксплуатации.

Предыдущий, 13-й полёт уже продемонстрировал серьёзный прогресс: Starship вывел демонстрационные спутники, повторно запустил двигатель в космосе и точно приводнился. Накопленные данные SpaceX намерена использовать для создания полностью многоразовой системы с возвращением обеих ступеней. В компании рассчитывают, что это позволит в перспективе сократить стоимость вывода грузов на орбиту более чем на 99% по сравнению со средними историческими показателями.

Переход к коммерческим запускам происходит на фоне огромных расходов. Во втором квартале космическое подразделение SpaceX получило $962 млн выручки, но зафиксировало операционный убыток $542 млн, а расходы на исследования и разработки достигли $1,08 млрд. За первое полугодие убыток составил $1,2 млрд.

При этом SpaceX уже строит планы на следующий этап: первые орбитальные вычислительные спутники для задач искусственного интеллекта компания рассчитывает запустить в 2027 году, а в 2028-м — разместить на орбите значительные вычислительные мощности.

SpaceX продолжает работу сразу над несколькими кораблями. Ship 41 и Booster 21, предназначенные для 14-го полета, также проходят финальные этапы подготовки, а сам запуск потенциально может состояться уже 18 сентября 2026 года.