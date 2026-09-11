Батарея до 11 000 мА·ч, топовые камеры и экран 165 Гц — раскрыты характеристики всей серии Honor Magic9

По данным китайского инсайдера Smart Pikachu, серия Honor Magic9 будет выполнена в едином стиле, а все модели получат схожий дизайн блока камер.

Модели Magic9 Pro Max приписывают 6,8-дюймовый экран, металлический корпус и аккумулятор примерно на 8800 мА·ч. Смартфон получит двойную 200-мегапиксельную камеру с оптикой Leica, две камеры на фронтальной панели и однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Базовый Honor Magic9 окажется заметно компактнее: ему приписывают 6,37-дюймовый дисплей и аккумулятор на 8000 мА·ч. Основная камера также якобы будет построена вокруг двух 200-мегапиксельных сенсоров, а для биометрии предусмотрена одна 3D-камера. Аппарат получит Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Особенно необычно выглядит Honor Magic9 Super Energy. У него будет 6,8-дюймовый экран, корпус из стекловолокна и аккумулятор на 11 000 мА·ч.

Смартфону также приписывают дисплей с частотой 165 Гц, активную систему охлаждения и Snapdragon 8 Elite Gen 5. В камерах заявлены 200-, 12- и 50-мегапиксельные сенсоры.