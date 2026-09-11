Starship возвращается за двигателями: SpaceX готовится к 15-му полёту ещё до 14-го запуска

Starship Ship 42, который готовят к 15-му испытательному полету, возвращается на производственную площадку SpaceX на базе Starbase после криогенных испытаний на объекте Massey.

Следующим этапом станет установка шести двигателей Raptor — важный шаг перед началом полноценной предстартовой подготовки. Параллельно компания готовит сверхтяжелый ускоритель Booster 22.

Перед возвращением Ship 42 уже прошел серию испытаний с заправкой криогенными компонентами, позволивших проверить прочность и герметичность баков в условиях, близких к реальной эксплуатации. Для Starship третьего поколения такая последовательность работ считается стандартной: после проверки конструкции устанавливаются двигатели, затем начинаются огневые испытания и подготовка к старту.

Тем временем SpaceX продолжает работу сразу над несколькими кораблями. Ship 41 и Booster 21, предназначенные для 14-го полета, также проходят финальные этапы подготовки, а сам запуск потенциально может состояться уже 18 сентября 2026 года.