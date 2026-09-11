SpaceXAI за три дня создаст компанию с нуля при помощи Grok — весь процесс покажут в прямом эфире
SpaceXAI продемонстрирует, как Grok может участвовать в создании бизнеса на каждом этапе
С 15 сентября команда SpaceXAI начнёт необычный трёхдневный эксперимент — в прямом эфире она попробует создать компанию буквально с чистого листа, используя Grok.
Участники начнут с идеи и последовательно пройдут через разработку бизнес-плана, выбор функций будущего продукта и полноценную инженерную работу.
Зрители смогут наблюдать за процессом в реальном времени и увидеть, какую роль Grok играет на разных стадиях создания компании.
В программу также войдут специальные включения сотрудников разных подразделений. Они покажут практические сценарии применения Grok — от написания первых строк кода до настройки процессов для будущих клиентов.
В SpaceXAI рассчитывают не просто продемонстрировать возможности ИИ, а показать реальные рабочие процессы и конкретные способы использования Grok специалистами разных направлений.
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