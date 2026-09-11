3 ГВт•ч и 800 млн евро. Tesla поставит системы хранения энергии Megapack в Италию

Zhero подписала рамочное соглашение с Tesla при участии H1 Holdings на реализацию проектов систем накопления энергии общей емкостью около 3 ГВт•ч и стоимостью около 800 млн евро в Италии.

Начальный этап предусматривает строительство объектов суммарной мощностью 200 МВт, уже готовых к запуску строительных работ.

Проекты планируется обеспечить долгосрочными соглашениями на покупку электроэнергии, что должно гарантировать доступ к рынку и одновременно снизить зависимость от регулируемых механизмов поддержки, включая MACSE. Tesla Energy станет поставщиком аккумуляторных систем Megapack для будущих объектов.

Zhero сейчас развивает проекты промышленных накопителей общей мощностью более 1,5 ГВт и параллельно расширяет присутствие на рынке коммерческой и промышленной гибкости энергосистемы.

Мы уже писали о соглашении Tesla с NatPower на развёртывание 25 ГВт·ч систем накопления энергии в Европе, включая Италию и Великобританию. Кроме того, в начале августа мы рассказывали о запуске крупной станции на базе Tesla Megapack в Калифорнии мощностью 300 МВт и ёмкостью 1200 МВт·ч. В контексте производства компонентов стоит отметить, что ранее LG начала выпуск LFP-элементов для Tesla Megapack 3 на новом заводе в Мичигане.